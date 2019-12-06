Призеров Олимпиады-2020 правительство Кыргызстана поощрит денежными премиями

Правительство Кыргызстана намерено поощрить спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских играх 2020 года, денежными вознаграждениями – от 5 до 10 млн сомов.
Об этом стало известно в ходе совещания под председательством вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой по подготовке спортсменов к летним Олимпийским и Паралимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио.
По данным Государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Кыргызстан планирует завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта. На сегодняшний день имеется 5 лицензий, завоеванных Алсулуу Тыныбековой (спортивная борьба), Денисом Петрашовым (плавание), Юлией Андреевой и Дарьей Масловой (легкая атлетика), Атабеком Азизбековым (греко-римская борьба).
В ходе совещания обсуждался вопрос единовременного вознаграждения спортсменов в случае завоевания ими медалей. Предполагается, что это будут суммы от 5 до 10 млн сомов.
XXXII Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Кыргызстан представили 19 спортсменов.
azattyk.kg
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