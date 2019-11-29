Сборная Кыргызстана по футболу теперь занимает 96 место в рейтинге FIFA

По результатам проведенного товарищеского матча и двух матчей отборочного тура наша команда опустилась в рейтинге на две позиции
Накануне на официальном сайте FIFA - 2020 вышел обновленный рейтинг, где сборная КР заняла 96 позицию.
В ноябре наша команда провела один товарищеский матч и две игры в рамках отборочного раунда Чемпионата мира - 2022.
Так, 9 ноября сборная Кыргызстана сыграла с командой Узбекистана, уступив соперникам со счетом 1:3.
В рамках квалификации 14 ноября наши футболисты уступили сборной Японии со счетом 0:2. В следующем матче отборочного тура сборная Кыргызстана сыграла вничью со сборной Таджикистана (1:1).
По результатам этих матчей наша сборная опустилась на две позиции по сравнению с рейтингом FIFA - 2020, опубликованным 24 октября, разместившись на 96 месте.
В рейтинге стран Азиатской футбольной конфедерации сборная Кыргызстана расположилась на 14 строчке.
Отметим, что тройка лидеров мирового футбольного рейтинга осталась без изменения – Бельгия, Франция, Бразилия.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!