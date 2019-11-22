Стало известно, с кем и когда проведет следующий бой Валентина Шевченко

Последнюю защиту титула кыргызстанка провела в августе — тогда она одолела Лиз Кармуш единогласным решением судей.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет следующую защиту титула против американки Кэтлин Чукагян, сообщает MMAJunkie.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко готова сразиться с кем угодно. Об этом она заявила после боя на турнире UFC Fight Night 156.

Их поединок состоится на турнире UFC 247, который пройдет 8 февраля 2020 года в городе Хьюстоне (штат Техас).

В августе этого года кыргызстанская чемпионка успешно провела вторую защиту титула, победив единогласным решением судей американку Лиз Кармуш. В первой защите пояса UFC она одолела техническим нокаутом Джессику Ай.

На счету 31-летней спортсменки 18 побед и три поражения в боях ММА. Чукагян выиграла 13 боев и два проиграла.



sputnik.kg