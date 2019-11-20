Сборная КР по футболу в сложном положении — таблица со вторыми местами в группах

Чтобы выйти в следующий этап отбора на ЧМ, надо или занять первое место в группе, или оказаться в числе лучших команд, находящихся на второй строчке. Оцениваем показатели возможных конкурентов нашей сборной из других групп.

Сборная Кыргызстана по футболу после ничьей с командой Таджикистана сильно уменьшила свои шансы на выход в следующий этап отбора на чемпионат мира 2022 года.



Напомним, что сейчас в азиатской зоне футбола проводится второй отборочный раунд ЧМ. В третий этап проходят 12 сборных: победители восьми отборочных групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места.

В настоящее время Кыргызстан занимает второе место в группе F, опережая Таджикистан по показателю разницы мячей. Безоговорочный лидер группы — Япония.

Большинство команд в Азии сыграли по пять матчей из восьми, в активе некоторых четыре игры.

Накануне, 19 ноября, прошел ряд отборочных матчей, и мы решили сравнить показатели всех сборных, которые занимают вторые места в группах. Отметим, что в некоторых группах у команд, занимающих вторые и третьи места, одинаковое количество очков, но мы учитывали только тех, кто находится на второй позиции.

Рейтинг показателей

Первым оценивается количество очков. Если показатели равные, оценивают разницу в забитых и пропущенных мячах. Если и она одинаковая, считают количество забитых мячей.

Пример. Команды А и B набрали по 7 очков. Первая забила 10 и пропустила пять мячей, в активе второй пять забитых и ни одного пропущенного мяча. Таким образом, очки совпадают, и разница в голах тоже одинаковая — плюс пять. Но дальше проходит команда A, так как она забила 10 раз, а B — только пять.

По показателям сборная Кыргызстана — последняя из восьми команд, которые занимают вторые позиции в группах в нынешнем отборочном раунде. У Омана 12 баллов, у Кувейта — 10, у Малайзии и Бахрейна — по 9. Южная Корея и Саудовская Аравия имеют по 8 очков.

В копилке сборных Кыргызстана и Китая по 7 очков, но у команды КНР показатели лучше. Отметим, что три сборные — Южной Кореи, Саудовской Аравии и Китая — сыграли по четыре матча, а остальные команды, в том числе наша, — по пять. К концу отбора расклад может измениться, так как впереди у каждой команды еще три-четыре матча.

Вы также можете узнать ситуацию со вторыми местами после предыдущего игрового дня (14 ноября).



sputnik.kg