Играли здорово — тренер Крестинин о футболистах Кыргызстана

Наставник команды уверен, что игроки "будут прогрессировать" дальше, особенно после матча с сильным соперником.
Кыргызстанские футболисты вчера играли достаточно хорошо, заявил главный тренер сборной Александр Крестинин.
14 ноября в Бишкеке состоялась игра отборочного раунда Чемпионата мира по футболу 2022 года между командами Кыргызстана и Японии. Она завершилась победой японцев со счетом 0:2.
Крестинин отметил, что в матчах с сильным соперником всегда "есть движение вперед", а его подопечные играли на хорошем уровне.
"Они еще прибавят — это точно. Ребята сражались уверенно с первых минут матча. Моментов у нас было не меньше, чем у сборной Японии. Так бывает в игре: они забили, а мы нет. Сыграли достаточно здорово. Понятно, что ошибались и мы, и они, но качество игры было очень хорошее", — сказал тренер.
Ранее наставник японцев Мориясу Хадзимэ заявил, что сборная КР показала себя как сильная команда.
Сборная Японии уверенно лидирует в группе F, команда Кыргызстана находится на втором месте.
sputnik.kg
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