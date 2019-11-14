Российский комментатор и его коллега из КТРК будут рассказывать зрителям, что происходит на поле во время самой долгожданной в стране игры.
Известный комментатор российского спортивного телеканала "Матч ТВ" Денис Казанский будет комментировать матч Кыргызстан — Япония в Бишкеке, сообщается на сайте Общественной телерадиокорпорации (КТРК).
Казанский будет комментировать игру для КТРК вместе с одним из кыргызстанских коллег. Он разместил в Twitter фотографию с "инструкцией по использованию сидушек" на бишкекском стадионе и публикует моменты своей прогулки по городу в Instagram.
Игра группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2022 года начнется сегодня в 17:15 и будет показана в прямом эфире "КТРК Спорт".
Матч пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова.
sputnik.kg
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