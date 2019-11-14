Скоро футбол — мэрия готовится к скоплению людей в центре Бишкека

На Старой площади столицы откроется большая фан-зона, где можно будет посмотреть матч и поболеть за отечественную команду.
Мэрия Бишкека готовится к скоплению людей в центре столицы — на Старой площади откроется фан-зона в преддверии футбольного матча Кыргызстан — Япония, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Игра в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года пройдет сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова. Начнется она в 17:15 Все билеты были распроданы за два дня до матча, и Федерация футбола КР решила открыть зону для болельщиков: здесь установят большой экран для просмотра игры, организуют различные конкурсы и шведский стол.
В мэрии отметили, что к вечеру на Старой площади появятся контейнеры для мусора, а работники МП "Тазалык" будут поддерживать чистоту и наводить порядок после окончания игры. ФФ КР установит 20 биотуалетов.
Безопасность во время матча будут обеспечивать сотрудники милиции. В центре Бишкека сегодня днем перекроют дороги.
sputnik.kg
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