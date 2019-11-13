Босиком до раздевалки — футболисты Японии соблюдают чистоту в Бишкеке.

Футболисты сборной Японии после тренировки на бишкекском поле чистят бутсы, чтобы не испачкать раздевалку.
Видеоотчет с тренировок опубликовал представитель ФК "Дордой" Камчыбек Джумабеков. Сборная Японии тренируется на базе Бишкекского футбольного клуба.
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На записи видно, как именитые футболисты Японии не ленятся чистить бутсы у кромки поля после того, как побегали по газону, и идут в раздевалку босиком. В раздевалке же чистота — фишка японской команды.
Завтра в 17:15 сборные Кыргызстана и Японии встретятся на стадионе имени Долона Омурзакова. Игра пройдет в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Напомним, что сборная в 2018 году на чемпионате мира в Японии запомнилась тем, что после поражения в 1/8 финала убрала за собой в раздевалке и оставила записку "Спасибо". Также на ЧМ фанаты "самураев" убирались за собой на трибуна
sputnik.kg
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