Матч Кыргызстан — Япония: большая фан-зона появится в Бишкеке

Для фанатов будет организована шоу-программа и большой экран для просмотра игры в рамках отбора на ЧМ.

В Бишкеке на Старой площади появится большая фанатская зона в день матча Кыргызстан — Япония, сообщила пресс-служба Федерации футбола КР.



Зона создается для болельщиков, которые не попадут на матч. Напомним, что все билеты на игру отборочного раунда Чемпионата мира 2022 года уже проданы. Матч состоится 14 ноября в 17:15 на стадионе имени Долона Омурзакова.



Федерация футбола обещает трансляцию игры на большом экране в фанатской зоне. Для зрителей будут подготовлена шоу-программа, конкурсы с ценными призами, организован кейтеринг (шведский стол) и другие удобства для просмотра игры.

Фанатская зона открывается в 15:15.

Команда Японии лидирует в группе F. Сборные Кыргызстана и Таджикистана делят вторую строчку.

Сборная Японии занимает в мировом рейтинге 28-е место, а Кыргызстан — 94-е.



sputnik.kg