Матч Кыргызстан — Япония: большая фан-зона появится в Бишкеке

Для фанатов будет организована шоу-программа и большой экран для просмотра игры в рамках отбора на ЧМ.
В Бишкеке на Старой площади появится большая фанатская зона в день матча Кыргызстан — Япония, сообщила пресс-служба Федерации футбола КР.
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Зона создается для болельщиков, которые не попадут на матч. Напомним, что все билеты на игру отборочного раунда Чемпионата мира 2022 года уже проданы. Матч состоится 14 ноября в 17:15 на стадионе имени Долона Омурзакова.
Федерация футбола обещает трансляцию игры на большом экране в фанатской зоне. Для зрителей будут подготовлена шоу-программа, конкурсы с ценными призами, организован кейтеринг (шведский стол) и другие удобства для просмотра игры.
Фанатская зона открывается в 15:15.
Команда Японии лидирует в группе F. Сборные Кыргызстана и Таджикистана делят вторую строчку.
Сборная Японии занимает в мировом рейтинге 28-е место, а Кыргызстан — 94-е.
sputnik.kg
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