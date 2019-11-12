Сборная Японии провела первую тренировку в Бишкеке перед матчем.

Игра между сборными Кыргызстана и Японии пройдет 14 ноября на столичном стадионе. Команда соперников прилетела в Бишкек в понедельник.
Сборная Японии по футболу накануне провела первую тренировку в Бишкеке, сообщила пресс-служба Федерации футбола КР.
Часовое занятие проходило на базе спортивного комплекса "Дордой", где базируется одноименный столичный клуб. Команда прилетела в Бишкек накануне.
"Самураи" прибыли в Кыргызстан для встречи с отечественной сборной в рамках группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года.
Игра пройдет 14 ноября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Команда Японии лидирует в группе F. Сборные Кыргызстана и Таджикистана делят вторую строчку.
Сборная Японии занимает в мировом рейтинге 28-е место, а Кыргызстан — 94-е.
sputnik.kg
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