Сборная Японии провела первую тренировку в Бишкеке перед матчем.

Игра между сборными Кыргызстана и Японии пройдет 14 ноября на столичном стадионе. Команда соперников прилетела в Бишкек в понедельник.

Сборная Японии по футболу накануне провела первую тренировку в Бишкеке, сообщила пресс-служба Федерации футбола КР.

Часовое занятие проходило на базе спортивного комплекса "Дордой", где базируется одноименный столичный клуб. Команда прилетела в Бишкек накануне.



"Самураи" прибыли в Кыргызстан для встречи с отечественной сборной в рамках группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года.

Игра пройдет 14 ноября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Команда Японии лидирует в группе F. Сборные Кыргызстана и Таджикистана делят вторую строчку.

Сборная Японии занимает в мировом рейтинге 28-е место, а Кыргызстан — 94-е.



sputnik.kg