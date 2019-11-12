Футболист сборной Японии Сёя Накадзима. Архивное фотоМатч против "самураев". Сколько стоят и где играют японские футболисты

Сколько стоят и где играют футболисты Японии, прибывающие в КР. 14 ноября в Бишкеке сборная КР встретится с лидером отборочной группы ЧМ–2022 — командой Японии. Большинство ее игроков выступают за клубы Европы.

На матч против сборной Кыргызстана в команду Японии вызваны 23 футболиста, большинство из них играют за европейские клубы. Об этом сообщается на сайте Японской футбольной ассоциации.



Игра пройдет 14 ноября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Команда Японии лидирует в группе F второго отборочного раунда ЧМ–2022. Сборные Кыргызстана и Таджикистана делят вторую строчку.

Только семеро из 23 заявленных футболистов играют за японские клубы, по трое — за португальские, немецкие и бельгийские коллективы, двое — за французские команды. По одному японскому игроку защищают честь клубов Австрии, Англии, Турции, Испании и Сербии.

Если говорить о стоимости спортсменов, то, согласно данным авторитетного немецкого портала Transfermarkt.de, общая цена всех 23 японских футболистов, включенных в заявку, составляет 81,5 миллиона евро. Самый дорогой — Сёя Накадзима из португальского "Порту". Его "ценник" — 25 миллионов евро.

В заявку не попали Доан Рицу из голландского ПСВ и Такефуса Кубо из испанской "Мальорки" — они стоят по 10 миллионов. Как сообщается на сайте Японской футбольной ассоциации, эти игроки будут помогать молодежной сборной (до 22 лет). Потому Transfermarkt.de перенес их данные в другой раздел.

У сборной Японии несколько "прозвищ", одно из них — "синие самураи".

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sputnik.kg