Два футболиста КР получили травмы перед матчами отбора к ЧМ-2022 в Бишкеке

Ноябрьские игры против сборных Японии и Таджикистана пройдут на стадионе имени Долона Омурзакова в столице.
Два футболиста сборной Кыргызстана Турсунали Рустамов и Айзар Акматов травмировались перед домашними матчами отборочного раунда Чемпионата мира 2022 года, сообщила пресс-служба Федерации футбола КР.
Полузащитник сборной КР и ФК Алга Турсунали Рустамов
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Рустамов получил травму в ответном полуфинальном матче Кубка Таджикистана — он выступает за ФК "Худжанд".
Полузащитник сборной КР по футболу Айзар Акматов
Игрок "Дордоя" Айзар Акматов также травмировался и не будет участвовать в матчах против сборных Японии (14 ноября) и Таджикистана (19 ноября). Обе игры пройдут на стадионе имени Долона Омурзакова в столице.
Ранее кыргызстанцы отборочного раунда Чемпионата мира 2022 года проиграли в гостях таджикистанцам (0:1), а дома одержали рекордную победу над сборной Мьянмы — 7:0. Затем на выезде со счетом 1:2 была обыграна Монголия.
Расписание матчей смотрите в другом материале.
sputnik.kg
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