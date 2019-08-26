Боксер из Кыргызстана стал чемпионом Евразии среди профессионалов

Кыргызстанец стал чемпионом Евразии среди профессионалов по боксу.

Об этом сообщили зарубежные СМИ.

В Челябинске (Россия) 24 августа прошел международный турнир, в программе которого было 11 боев. В весе до 59 кг встречались Эржан Тургумбеков (КР) и Георгий Лашко (Украина). Кыргызстанец выиграл решением судей и забрал у противника пояс чемпиона Евразии по версии EBP.

«Соперник входит в топ-100 мирового рейтинга, а я не входил даже в топ-300. Но благодаря Всевышнему и моему упорному труду все получилось. Теперь хочу отдохнуть. Возможно, проведу в этом году еще один бой», — сказал после победы Эржан Тургумбеков.



В другом бою в этой же категории кыргызстанец Акжол Сулайманбек уулу выиграл техническим нокаутом у венесуэльца Милнера Маркано и защитил титул чемпиона WBA Asia.

«Бои соперника предварительно не смотрел и ничего о нем не знал. Но победить досрочно планировал. Уже в четвертый раз защитил этот титул. Теперь хочу новый — желательно чемпиона мира», — заявил после победы Акжол Сулайманбек уулу.



В главном бою вечера россиянин Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Ссылка: https://24.kg/sport/127396/