Зональный чемпионат Азии: Кыргызстан и Узбекистан досрочно вышли в полуфинал

В рамках чемпионата Азии среди команд Центральной Азии, который проходит в эти дни в Катманду (Непал), 20 августа прошли матчи второго тура группового этапа.
В группе А сборная Кыргызстана одержала вторую победу подряд и с первого места вышла в полуфинал. Во втором туре команда Андрея Анкудинова со счетом 3:0 победила сборную Мальдивских островов.
В группе В сборная Узбекистана в трех партиях была сильнее действующего чемпиона зоны сборной Туркменистана и вышла на чистое первое место в группе.
Сборная Афганистана в пяти партиях вырвала победу у сборной Бангладеш.
21 августа пройдут матчи заключительного тура группового этапа. Сборная Кыргызстана гарантировала себе место в полуфинале и третий тур пропускает.
Результаты 2 тура, 20 августа
Группа В
Бангладеш - Афганистан - 2:3 (21-25; 25-19; 25-18; 23-25; 12-15)
Туркменистан - Узбекистан - 0:3 (18-25; 21-25; 15-25)
Группа А
Кыргызстан - Мальдивы - 3:0 (25-15; 26-24; 25-19)
Турнирное положение после второго тура
Группа А
1. Кыргызстан — 6 очков
2. Непал — 0 очков (-3)
3. Мальдивы — 0 очков (-3)
Группа В
1. Узбекистан — 6 очков
2. Туркменистан — 3 очка
3. Афганистан — 2 очка
4. Бангладеш — 1 очко
«Sport АКИpress»
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