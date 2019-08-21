Зональный чемпионат Азии: Кыргызстан и Узбекистан досрочно вышли в полуфинал

В рамках чемпионата Азии среди команд Центральной Азии, который проходит в эти дни в Катманду (Непал), 20 августа прошли матчи второго тура группового этапа.

В группе А сборная Кыргызстана одержала вторую победу подряд и с первого места вышла в полуфинал. Во втором туре команда Андрея Анкудинова со счетом 3:0 победила сборную Мальдивских островов.

В группе В сборная Узбекистана в трех партиях была сильнее действующего чемпиона зоны сборной Туркменистана и вышла на чистое первое место в группе.

Сборная Афганистана в пяти партиях вырвала победу у сборной Бангладеш.

21 августа пройдут матчи заключительного тура группового этапа. Сборная Кыргызстана гарантировала себе место в полуфинале и третий тур пропускает.

Результаты 2 тура, 20 августа

Группа В

Бангладеш - Афганистан - 2:3 (21-25; 25-19; 25-18; 23-25; 12-15)

Туркменистан - Узбекистан - 0:3 (18-25; 21-25; 15-25)

Группа А

Кыргызстан - Мальдивы - 3:0 (25-15; 26-24; 25-19)

Турнирное положение после второго тура

Группа А

1. Кыргызстан — 6 очков

2. Непал — 0 очков (-3)

3. Мальдивы — 0 очков (-3)

Группа В

1. Узбекистан — 6 очков

2. Туркменистан — 3 очка

3. Афганистан — 2 очка

4. Бангладеш — 1 очко

«Sport АКИpress»