Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

В программе 7 видов спорта.
26 июня — 2 июля. Спартакиада «Ден соолук». Бостери
Участвуют работники учебных заведений Кыргызстана. В программе семь видов спорта.
30 июня — 3 июля. Спартакиада спортивных журналистов Кыргызстана. Чок-Тал
Соревнования проводятся в пятый раз. Ожидается участие около 50 человек. Запланированы турниры по мини-футболу, пляжному волейболу, тогуз-коргоолу, а также эстафета и сдача нормативов физподготовки.
30 июня — 9 июля. Чемпионат Азии среди юниоров и девушек по шахматам. Суракарта (Индонезия)
За победу борются спортсмены до 20 лет. В программе турниры по классическим, быстрым шахматам и блицу.
1-7 июля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Штутгарт-Файхинген (Германия)
На корты вышли около 40 теннисисток из 24 стран, включая кыргызстанку Ксению Палкину.
2-5 июля. Кубок Центральной Азии по современному пятиборью. Бишкек
Для кыргызстанцев этот турнир — этап подготовки к отбору на Олимпийские игры — 2020.
2-7 июля. Международный фестиваль единоборств «Жемчужина Кыргызстана». Чон-Сары-Ой
В рамках фестиваля пройдут турниры по кикбоксингу, рукопашному бою, смешанным единоборствам, тайскому боксу и ушу-саньда.
3 июля. Международные соревнования WXC79 по смешанным единоборствам. Саутгейт (США)
Намечается семь профессиональных боев. В одном из них Барчынай Узгенбаева(Кыргызстан) схлестнется с Кэли Катлер (США).
3-14 июля. Всемирная летняя универсиада. Неаполь (Италия)
За победу в 18 видах спорта борются более 9,3 тысячи атлетов из 128 стран.
4-7 июля. Чемпионат Азии среди кадетов по вольной, греко-римской и женской борьбе. Нур-Султан (Казахстан)
В 2018-м на аналогичном турнире кыргызстанцы завоевали восемь наград. Среди фаворитов они и сейчас.
5-7 июля. Открытый чемпионат Азии по рукопашному бою. Чолпон-Ата
Месяц назад сборная Кыргызстана по данному единоборству успешно выступила в России на чемпионате мира. Пришло время показать себя в родных стенах.
6 июля. Горный полумарафон Kara-Bulak Trail Fest. Чуйская область
Участники из ближнего и дальнего зарубежья стартуют на одной из горнолыжных баз, расположенной на высоте 2100 метров над уровнем моря, и пробегут 21 километр. Одна из целей соревнований — показать красоту природы Кыргызстана.
6 июля. Международные соревнования WEF81 Proffight 34 по кулатуу эртаймаш. Нарынская область
Запланированы схватки бойцов-профессионалов из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
6 июля. Международные соревнования по смешанным единоборствам. Каспийск (Россия)
Это тоже профессиональный турнир. В одном из боев сойдутся Данияр Абдибаев (Кыргызстан) и Магомед Мутаев (Россия).
6-7 июля. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 13-й тур
«Алай» — «Нефтчи»,
«Алга» — «Кара-Балта»,
«Дордой» — «Абдыш-Ата»,
«Илбирс» — «Академия-Лидер».
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