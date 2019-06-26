Стала известна возможная дата следующего боя Антонины Шевченко в UFC

Стала известна возможная дата третьего поединка уроженки Кыргызстана Антонины Шевченко в UFC.
Как сообщает tapology.com, старшая из сестер Шевченко (7-1-0) выйдет в октагон 3 августа на турнире UFC on ESPN 5: Covington vs. Lawler. Данный турнир пройдет в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси, США).
Соперницей Антонины станет Люси Пудилова (8-4-0) из Чехии, которая дебютировала в UFC в 2017 году и за это время провела 5 боев (2 победы и 3 поражения).
Антонина Шевченко провела в UFC два боя — один выиграла и один проиграла.
(АКИpress)
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