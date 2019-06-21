Валентина Шевченко: Надеюсь, UFC проведет турнир в Бишкеке

Чемпион UFC в женской наилегчайшей категории Валентина Шевченко заявила, что хотела бы выступить на турнире UFC в Кыргызстане.
«В Кыргызстане много поклонников ММА. У нас есть национальный вид спорта, который очень похож на смешанные единоборства – он называется кулатуу. Любой может заниматься этим искусством – даже в институте физической культуры. Каждые соревнования собирают огромное количество участников – от 400 до 700 человек. Приятно осознавать, что это главный вид спорта у нас в стране.
Было бы здорово, чтобы UFC провела турнир в Бишкеке. Это был бы бой мечты для меня. Уверена, что вся страна съехалась бы в такой день в столицу, чтобы увидеть мой поединок. Надеюсь, в будущем мы получим такой шанс», – сказала Шевченко.
9 июня уроженка Кыргызстана в первый раз защитила чемпионский титул в наилегчайшей весовой категории, нокаутировав Джессику Ай.
10 августа Валентина Шевченко проведет вторую защиту титула на UFC в Уругвае против Лиз Кармуш.
«Sport АКИpress»
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