Валентина Шевченко: Надеюсь, UFC проведет турнир в Бишкеке

Чемпион UFC в женской наилегчайшей категории Валентина Шевченко заявила, что хотела бы выступить на турнире UFC в Кыргызстане.

«В Кыргызстане много поклонников ММА. У нас есть национальный вид спорта, который очень похож на смешанные единоборства – он называется кулатуу. Любой может заниматься этим искусством – даже в институте физической культуры. Каждые соревнования собирают огромное количество участников – от 400 до 700 человек. Приятно осознавать, что это главный вид спорта у нас в стране.

Было бы здорово, чтобы UFC провела турнир в Бишкеке. Это был бы бой мечты для меня. Уверена, что вся страна съехалась бы в такой день в столицу, чтобы увидеть мой поединок. Надеюсь, в будущем мы получим такой шанс», – сказала Шевченко.

9 июня уроженка Кыргызстана в первый раз защитила чемпионский титул в наилегчайшей весовой категории, нокаутировав Джессику Ай.

10 августа Валентина Шевченко проведет вторую защиту титула на UFC в Уругвае против Лиз Кармуш.

«Sport АКИpress»

