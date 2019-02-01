Катар впервые вышел в финал Кубка Азии 2019 года

Катар обыграл в полуфинале Объединенные Арабские Эмираты со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Азии 2019 года.

Полуфинальная встреча состоялась вчера в Абу-Даби. Голы катарской сборной забили Хоухи на 22 минуте, Альмоэз на 37 минуте, Аль-Хайдос на 80 минуте и Исмаэил на 90+4.

Катару в финале предстоит встретиться с Японией. Матч пройдет 1 февраля в пятницу в Абу-Даби.

На счету Японии четыре Кубка Азии (1992, 2000, 2004 и 2011).

Сразу после матча, тысячи катаровцев вышли на улицы с флагами в руках, чтобы отпраздновать победу своей сборной команды в полуфинальном матче.

Источник: «Новая эпоха»