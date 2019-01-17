Сборная Кыргызстана победила Филиппины со счетом 3:1 на Кубке Азии

Сборная Кыргызстана по футболу одолела команду Филиппин со счетом 3:1 в рамках Кубка Азии.
Все три гола у кыргызстанцев на счету нападающего Виталия Люкса. У соперников отличился Штефан Шрек. Победа сборной КР стала первой на чемпионате.
В первой игре Кыргызстан со счетом 1:2 уступил Китаю. Во втором проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:1.
Сборная КР сохраняет шансы на выход в плей-офф. Исход будет зависеть от результата игр соперников в других группах.
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