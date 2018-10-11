Владимир Путин: «Хабиб выступал лично, не за страну. Но нам не безразлично, как к нашим гражданам относятся»

Президент РФ Владимир Путин встретился с бойцом Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом.

Дагестанский спортсмен на минувших выходных одержал победу над Конором МакГрегором в рамках UFC 229. Путин начал встречу с вопроса о самочувствии Хабиба.

Путин: «Как себя чувствуете?»

Нурмагомедов: «Нормально. Пятки болят, и все».

Путин: «Хочу поздравить с победой. И отца хочу поздравить с таким сыном. Поздравляю, хочу пожелать успехов в будущих выступлениях.

Ну, разговоров много, понятно. Я видел, как принимали тебя дома. Конечно, это коммерческий спорт. Но это все-таки спорт. И я не могу не согласиться с теми, кто считает, что и здесь должны соблюдаться определенные правила. И не только прописанные на бумаге, но и общие спортивные моральные правила. Надеюсь, что и в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться.

Да, конечно, выступал не за какую-то команду, был в личном качестве, не за страну же он выступал, в личном. Но все-таки гражданин России, нам не безразлично, как к нашим гражданам относятся, где бы они ни находились, чем бы ни занимались. Поэтому мы очень внимательно за всем следили, переживали за тебя.

Главную задачу ты решил. Бой выиграл. Выиграл достойно и убедительно.

В завершение хочу еще выразить надежду на то, что все-таки идеалы спорта будут превыше всего, превыше заработков, рекламы. Имею в виду прежде всего команду твоих соперников, конечно. Надеюсь, что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе мужской и спортивной. Спорт посвящен и служит именно этим целям. Во всяком случае никто не может бросить тебе упрек в том, что ты к этому не стремился. Хочу выразить надежду на то, что это будет оценено и твоими соперниками, противниками, что все выстроится в нужном человеческом и спортивном ключе.

Хочу пожелать тебе успехов в будущем».

Нурмагомедов: «Я тоже надеюсь, что они оценят не только мой прыжок, но и выступление. Пока что они говорят только о моем прыжке. Хотя неплохо выступил. И в отличие от его выходок, от его неуважения к моей стороне, к родителям, к стране я себя вел достойно.

Но некоторые моменты, конечно, и я тоже не сконтролировал, потому что и во время боя тоже продолжались провокации. Надеюсь, этот суд, который там сейчас идет, пройдет в нашу пользу».

Путин: «Что могу сказать? Мы понимаем, что это делалось специально. Чтобы вывести из себя, получить какие-то преимущества в ходе боя.

Мы внутри страны, я считаю, одна большая семья. Нужно, конечно, избегать крайностей, что бы ни происходило. Не допускать никаких прыжков.

Надо добиваться… Мы большая, очень разнообразная семья. И, конечно, все бывает, в семье все бывает. Но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки.

Но если на вас нападают извне, то, конечно, все мы, не только ты, можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить».

Нурмагомедов: «Не доводить, да».

Путин встретился с Нурмагомедовыми на форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске.

sports.ru