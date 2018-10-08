"Предел моих нервных потрясений": отец Нурмагомедова накажет сына за драку

Отец и наставник Хабиба Нурмагомедова Абдулманап разочаровался в своем сыне, пишут "Известия".

Нурмагомедов-старший заявил, что его сын продемонстрировал неподобающее поведение, поэтому им придется принять меры по данному поводу.

По словам наставника, его подопечный понесет суровое наказание, которое, в отличие от санкций UFC, будет намного жестче. Отец российского спортсмена не скрывал свое разочарование.

"Прыгнул ногами вперед. Это, конечно, был предел моих нервных потрясений", - отметил он.



Напомним, что бой Хабиба и Конора завершился победой российского спортсмена. Однако после поединка произошла массовая потасовка с участием Хабиба.

Позже Нурмагомедов-младший выразил сожаления по поводу случившегося.

Состояние здоровья отца российского бойца во время боя резко ухудшилось, в результате чего ему потребовалась помощь медиков.

Nur.kz