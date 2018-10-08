"Предел моих нервных потрясений": отец Нурмагомедова накажет сына за драку

Отец и наставник Хабиба Нурмагомедова Абдулманап разочаровался в своем сыне, пишут "Известия".
Нурмагомедов-старший заявил, что его сын продемонстрировал неподобающее поведение, поэтому им придется принять меры по данному поводу.
По словам наставника, его подопечный понесет суровое наказание, которое, в отличие от санкций UFC, будет намного жестче. Отец российского спортсмена не скрывал свое разочарование.
"Прыгнул ногами вперед. Это, конечно, был предел моих нервных потрясений", - отметил он.
Напомним, что бой Хабиба и Конора завершился победой российского спортсмена. Однако после поединка произошла массовая потасовка с участием Хабиба.
Позже Нурмагомедов-младший выразил сожаления по поводу случившегося.
Состояние здоровья отца российского бойца во время боя резко ухудшилось, в результате чего ему потребовалась помощь медиков.
Nur.kz
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