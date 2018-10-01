Кыргызстанец Чынарбек Изабеков занял третье место на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец Чынарбек Изабеков занял третье место на чемпионате мира среди ветеранов по вольной борьбе. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.



Кыргызстанец Чынарбек Изабеков занял третье место на чемпионате мира среди ветеранов по вольной борьбе. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

ЧМ продолжается в городе Скопье (Македония). Чынарбек Изабеков выступал в весовой категории 100 килограммов. В четвертьфинале он победил Стефана Иванова Георгиева (Болгария), затем проиграл будущему чемпиону Виталию Перфильеву (Россия) и одолел Петра Фредерика Ду Приза (ЮАР).

Это четвертый подряд успех Чынарбека Изабекова на турнире такого уровня. На ЧМ-2015 и ЧМ-2016 он занимал первое место, а на ЧМ-2017 был вторым.

Напомним, днем ранее в рамках ЧМ-2018 Мелис Турганбаев также завоевал «бронзу».

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