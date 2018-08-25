Торокан Багынбай уулу завоевал первое «золото» для Кыргызстана на Азиаде

Кыргызстанец Торокан Багынбай уулу завоевал золотую медаль Азиатских игр в соревнованиях по джиу-джитсу. Это первая золотая награда сборной Кыргызстана на Азиаде.
Кыргызстанец Торокан Багынбай уулу завоевал золотую медаль Азиатских игр в соревнованиях по джиу-джитсу. Это первая золотая награда сборной Кыргызстана на Азиаде.
Багынбай уулу выступал в весовой категории до 69 кг. В финале он одолел соперника из ОАЭ Алкирби Талиб (Alkirbi Talib) со счетом 2:0.
Всего у сборной Кыргызстана 10 медалей – 1 золотая, 4 серебряных и 5 бронзовых.
Азиатские игр проходят с 18 августа по 2 сентября в столице Индонезии Джакарте и Палембанге - крупнейшем городе острова Суматра. Разыгрывается 462 комплекта медалей по 40 различным спортивным дисциплинам.
Кыргызские атлеты соревнуются в 21 виде спорта.
Азаттык
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