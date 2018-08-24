Азиада-2018: Казахстан выиграл второе золото

Казахстанский велосипедист Алексей Луценко стал чемпионом Азиатских игр в Индонезии. Японец Фумиюки Беппи удостоился серебряной медали, бронзовым призёром стал таец Навиту Липхонию.
Казахстанский велосипедист Алексей Луценко стал чемпионом Азиатских игр в Индонезии. Японец Фумиюки Беппи удостоился серебряной медали, бронзовым призёром стал таец Навиту Липхонию.
Луценко уже был чемпионом Азиады, в 2014 году.
Также в четверг, 23 августа, казахстанка Александра Опачанова завоевала бронзовую медаль в женском соревновании по вольной борьбе.
На Азиатских играх в Джакарте казахстанская сборная занимает 12-е место в общем зачете с двумя золотыми, шестью серебряными и пятнадцатью бронзовыми медалями. Первую золотую медаль в копилку сборной принес Дмитрий Алексанин, ставший чемпионом Азиатских игр по фехтованию. В Азиатских играх участвует 440 спортсменов из Казахстана.
centralasian.org
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