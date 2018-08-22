Каныбек Жолчубеков завоевал «серебро» Азиатских игр по борьбе

Кыргызстанский борец Каныбек Жолчубеков завоевал серебряную медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе Азиатских игр в весовой категории до 60 кг.

Кыргызстанский борец Каныбек Жолчубеков завоевал серебряную медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе Азиатских игр в весовой категории до 60 кг.

В финальной схватке Жолчубеков проиграл сопернику из Японии Шинобу Ота (Shinobu Ota). В предыдущих раундах кыргызстанский спортсмен оказался сильнее борцов из КНДР, Китая и Казахстана

Медаль Каныбека Жолчубекова стала пятой в копилке сборной Кыргызстана. 20 августа борцы Магомед Мусаев и Айсулуу Тыныбекова завоевали серебряные награды. Сегодня Мээрим Джуманазарова и Айпери Медет кызы стали обладателями бронзовых медалей в состязаниях по женской борьбе.

Спортсмены из Кыргызстана сегодня претендуют еще на одну медаль. Борец Амантур Исмаилов поборется за бронзовую награду.

Церемония открытия Азиатских игр состоялась 18 августа, соревнования завершатся 2 сентября. Игры проходят в столице Индонезии Джакарте и Палембанге - крупнейшем городе острова Суматра. Разыгрывается 462 комплекта медалей по 40 различным спортивным дисциплинам.

Кыргызские атлеты соревнуются в 21 виде спорта.

Азаттык

