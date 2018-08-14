Все билеты на церемонию открытия III ВИК проданы

Все билеты на церемонию открытия III Всемирных игр кочевников проданы. Об этом сообщили в Секретариате ВИК.

Отмечается, что билеты кончились 12 августа.

Всего в продажу поступило, как отметили организаторы, 6500 билетов, из которых продано 5649. Остальные забронированы организациями, которые в ближайшее время переведут оплату. Еще 3500 мест предназначены на журналистов, спонсоров, делегаций и так далее.



Церемония открытия III Всемирных игр кочевников состоится 2 сентября, закроются игры 8 сентября.

Билеты на церемонию открытия продавались по цене от 400 до 4 900 сомов, на церемонию закрытия - от 350 до 3 800 сомов.

"Азаттык"