Награждение победительницы состоится завтра.
Победительницей конкурса "Мисс футбол — 2018" стала Нарис Оморова, сообщила пресс-служба федерации.
Жюри посчитало ее лучшей среди трех финалисток. Итоги подвели в четверг.
Официальное награждение состоится завтра. Кроме титула и короны, она получает возможность представлять Федерацию футбола КР на всех международных мероприятиях, участвовать в различных фото- и видеосъемках.
Нарис Оморова родилась 15 апреля 1993 года. Любимый клуб — "Реал Мадрид", при этом ей нравится футболист "Барсы" Лионель Месси. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности "бухгалтерский учет" с красным дипломом. Работает в банке, параллельно получает второе высшее образование по направлению "юриспруденция". Мать троих детей.
В прошлом году обладательницей титула "Мисс футбол" стала Надира Исакова — основательница любительской команды Asia Gold KG в Москве.
sputnik.kg
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