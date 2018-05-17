Мать троих детей выиграла титул "Мисс футбол — 2018". Фото

Награждение победительницы состоится завтра.

Победительницей конкурса "Мисс футбол — 2018" стала Нарис Оморова, сообщила пресс-служба федерации.

Жюри посчитало ее лучшей среди трех финалисток. Итоги подвели в четверг.



Официальное награждение состоится завтра. Кроме титула и короны, она получает возможность представлять Федерацию футбола КР на всех международных мероприятиях, участвовать в различных фото- и видеосъемках.

Нарис Оморова родилась 15 апреля 1993 года. Любимый клуб — "Реал Мадрид", при этом ей нравится футболист "Барсы" Лионель Месси. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности "бухгалтерский учет" с красным дипломом. Работает в банке, параллельно получает второе высшее образование по направлению "юриспруденция". Мать троих детей.



В прошлом году обладательницей титула "Мисс футбол" стала Надира Исакова — основательница любительской команды Asia Gold KG в Москве.

sputnik.kg