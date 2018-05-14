ЧМ-2018 по футболу в РФ. МИД КР организовал «горячую линию» для кыргызстанцев

МИД Кыргызстана организовал для кыргызстанцев «горячую линию» в городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

По ее данным, в связи с усилением мер безопасности на территории Российской Федерации в рамках подготовки проведения «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» МИД Кыргызстана обращает внимание граждан КР на следующее:

1. Рекомендуется без особой необходимости воздержаться от поездок в российские города - организаторы «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России».

Справочно: города организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Сочи.

2. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 202, на территории России вводятся усиленные меры безопасности.

С 25 мая по 25 июля 2018 года постановка на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан будет производиться в течение одних суток в городах организаторах «Чемпионата мира по футболу FIFA2018 в России».

Ознакомьтесь с Методическими рекомендациями МВД России о порядке регистрации иностранных граждан в период проведения «Чемпионата мира по футболу FIFA2018 в России». Информация размещена на сайте МИД КР http ://mfa. gov.kg/contents/view/id/379.

3. Во избежание привлечения к ответственности, необходимо строго соблюдать законодательство РФ, в том числе миграционный режим, не превышать установленные сроки пребывания на территории РФ.

Обращаем внимание, что трудовую деятельность необходимо осуществлять только на основании трудового договора с работодателем. Срок пребывания трудящихся граждан КР на территории РФ определяется сроком действия трудового договора.

4. Гражданам КР, планирующим посетить матчи «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», следует внимательно ознакомиться с правилами приобретения билетов, «Паспорта болельщика» (FANID), посещения стадионов и т.д. на сайтах http://ru.fifa.com/worldcup/index.htmF www.fan-id.ru.

5. Напоминаем, что граждане КР, наряду с гражданами РФ, имеют право самостоятельно и напрямую обращаться в правоохранительные, надзорные, судебные и иные государственные органы РФ для защиты своих прав и интересов.

6. В целях оказания консультативной и правовой помощи гражданам КР в РФ, при Посольстве КР в РФ создан Штаб из числа сотрудников консульских учреждений КР, представительств МВД КР, Государственной службы миграции при Правительстве КР в РФ, почетных консулов КР, а также руководителей и активистов кыргызских диаспоральных общественных организаций в указанных городах.

В каждом городе проведения «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» организована «горячая линия», телефоны (прилагаются) и указаны на сайте МИД КР и Посольства КР в РФ.

Номера телефонов «горячей линии», организуемой Посольством КР в РФ для оказания правовой и консультативной помощи гражданам КР в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в России:

Москва:



Посольство КР в РФ:

+7 (925) 864-47-26,

+7 (925) 864-47-11

Представительство ГСМ при ПКР в РФ:

+7 (925) 291-72-72,

+7 (495) 780-74-10

Представительство МВД КР в РФ:

+7 (926) 890-87-00

Общественные организации в г.Москве:

+7 (925) 703-82-61

+7 (926) 528-33-99

+7 (968) 808-19-30

+7 (963) 667-28-28

+7 (926) 910-17-77

Санкт-Петербург:

+7 (900) 634-90-95

+7 (921) 939-35-40

+7 (962) 688-25-06

Казань:

+7 (966) 260-97-60

Сочи:

+7 (988) 245-43-02

+7 (988) 286-51-20

Нижний Новгород:

+7 (967) 713-67-37

Самара:

+7 (927) 260-34-84

Калининград:

+7 (952) 792-15-35

Екатеринбург:

+7 (343) 223-68-12

+7 (963) 855-31-81

+7 (922) 229-66-66

Саранск:

+7 (999) 716-75-90

Волгоград:

+7 (961) 669-95-55

Ростов-на-Дону:

+7 (960) 461-61-61

+7 (918) 528-81-85