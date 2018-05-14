ЧМ-2018 по футболу в РФ. МИД КР организовал «горячую линию» для кыргызстанцев

МИД Кыргызстана организовал для кыргызстанцев «горячую линию» в городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
По ее данным, в связи с усилением мер безопасности на территории Российской Федерации в рамках подготовки проведения «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» МИД Кыргызстана обращает внимание граждан КР на следующее:
1. Рекомендуется без особой необходимости воздержаться от поездок в российские города - организаторы «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России».
Справочно: города организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Сочи.
2. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 202, на территории России вводятся усиленные меры безопасности.
С 25 мая по 25 июля 2018 года постановка на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан будет производиться в течение одних суток в городах организаторах «Чемпионата мира по футболу FIFA2018 в России».
Ознакомьтесь с Методическими рекомендациями МВД России о порядке регистрации иностранных граждан в период проведения «Чемпионата мира по футболу FIFA2018 в России». Информация размещена на сайте МИД КР http ://mfa. gov.kg/contents/view/id/379.
3. Во избежание привлечения к ответственности, необходимо строго соблюдать законодательство РФ, в том числе миграционный режим, не превышать установленные сроки пребывания на территории РФ.
Обращаем внимание, что трудовую деятельность необходимо осуществлять только на основании трудового договора с работодателем. Срок пребывания трудящихся граждан КР на территории РФ определяется сроком действия трудового договора.
4. Гражданам КР, планирующим посетить матчи «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», следует внимательно ознакомиться с правилами приобретения билетов, «Паспорта болельщика» (FANID), посещения стадионов и т.д. на сайтах http://ru.fifa.com/worldcup/index.htmF www.fan-id.ru.
5. Напоминаем, что граждане КР, наряду с гражданами РФ, имеют право самостоятельно и напрямую обращаться в правоохранительные, надзорные, судебные и иные государственные органы РФ для защиты своих прав и интересов.
6. В целях оказания консультативной и правовой помощи гражданам КР в РФ, при Посольстве КР в РФ создан Штаб из числа сотрудников консульских учреждений КР, представительств МВД КР, Государственной службы миграции при Правительстве КР в РФ, почетных консулов КР, а также руководителей и активистов кыргызских диаспоральных общественных организаций в указанных городах.
В каждом городе проведения «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» организована «горячая линия», телефоны (прилагаются) и указаны на сайте МИД КР и Посольства КР в РФ.
Номера телефонов «горячей линии», организуемой Посольством КР в РФ для оказания правовой и консультативной помощи гражданам КР в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в России:
Москва:
Посольство КР в РФ:
+7 (925) 864-47-26,
+7 (925) 864-47-11
Представительство ГСМ при ПКР в РФ:
+7 (925) 291-72-72,
+7 (495) 780-74-10
Представительство МВД КР в РФ:
+7 (926) 890-87-00
Общественные организации в г.Москве:
+7 (925) 703-82-61
+7 (926) 528-33-99
+7 (968) 808-19-30
+7 (963) 667-28-28
+7 (926) 910-17-77
Санкт-Петербург:
+7 (900) 634-90-95
+7 (921) 939-35-40
+7 (962) 688-25-06
Казань:
+7 (966) 260-97-60
Сочи:
+7 (988) 245-43-02
+7 (988) 286-51-20
Нижний Новгород:
+7 (967) 713-67-37
Самара:
+7 (927) 260-34-84
Калининград:
+7 (952) 792-15-35
Екатеринбург:
+7 (343) 223-68-12
+7 (963) 855-31-81
+7 (922) 229-66-66
Саранск:
+7 (999) 716-75-90
Волгоград:
+7 (961) 669-95-55
Ростов-на-Дону:
+7 (960) 461-61-61
+7 (918) 528-81-85
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