Крестинин высоко оценивает шансы сборной КР на выход из группы на ЧА по футболу

Шансы у команды Кыргызстана хорошие, сказал главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин, комментируя жеребьевку чемпионата Азии 2019 года.

Как известно, Кыргызстан попал в группу С вместе с командами Южной Кореи, Китая и Филиппин.

«Слабых команд нет на этом турнире. Нормальная рабочая группа. Что до начала жеребьевки, что по ее окончании, у нас задача минимум – выйти из группы. Мы здесь первый раз. Нам нечего терять, мы можем только приобрести. Шансы оцениваю очень высоко», - сказал он.

«При всем уважении к сборной Китая, там работает один лучших тренеров мира. Сборная Южной Кореи – один из лидеров азиатского футбола. У Филиппин очень хороший тренер Томас Дули. Непростая команда. Шансы у нашей команды хорошие», - добавил тренер.

При этом главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён сказал, что очень удовлетворен результатами жеребьевки.

«В 2015 году мы не смогли победить в финале и в предстоящем турнире намерены стать чемпионами», - сказал корейский тренер.

Марчелло Липпи, ныне тренирующий сборную Китая считает, что жеребьевка получилась очень хорошей.

«Все группы равные, сбалансированные. Когда ты квалифицируешься на турнир такого уровня, ты должен быть подготовлен, и мы приложим все усилия, чтобы одержать победу в турнире. Каждый матч будет жестким, и мы настроены на победу», - сказал итальянский специалист.

Напомним, чемпионат Азии 2019 года пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля.

Источник - Кабар