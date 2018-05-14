У Кыргызстана восемь медалей на чемпионате Азии по борьбе

Сборная Кыргызстана выиграла восемь медалей на чемпионате Азии среди кадетов по борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.



Сборная Кыргызстана выиграла восемь медалей на чемпионате Азии среди кадетов по борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Как отмечается, турнир завершился 13 мая в Ташкенте. В последний день разыгрывалось семь комплектов медалей среди борцов-вольников.

Кыргызстанцы завоевали две «бронзы». Отличились Мырза Жыргалбек уулу (45 кг) и Абдымалик Карачов (51 кг).



Напомним, в первый день ЧА сборная КР завоевала две медали, во второй – одну, в третий – три. По итогам состязаний в ее активе три серебряные и пять бронзовых наград. ЧА проводился по трем стилям борьбы: вольной, греко-римской и женской.



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