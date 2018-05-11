Кыргызстанцы успешно выступают на домашнем чемпионате Азии по кикбоксингу

Кыргызстанцы успешно выступают на чемпионате Азии по кикбоксингу.
По данным Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, турнир проходит 8-11 мая в Чолпон-Ате. Участвуют более 200 спортсменов из 14 стран, в том числе 25 кыргызстанцев. Медали разыгрываются в разделах «лоу-кик», «фулл-контакт», «К-1», «кик-лайт», «пойнт-файтинг» и «лайт-контакт».
По данным Федерации кикбоксинга КР, в активе сборной КР уже масса медалей. В своих разделах и весовых категориях высшую ступень пьедестала заняли Малик Бикхуров, Чынгыз Бегматов, Алина Камалова и Уланбек Касымбеков.
Амантур Сламбек уулу, Шермухаммад Хакимов и Арлен Мамытов стали серебряными призерами.
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