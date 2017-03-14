Кубок АФК: Сегодня "Дордой" сыграет с таджикистанским "Истиклолом"

Сегодня, 14 марта стартует матчи группового этапа второго по значимости турнира Азиатской конфедерации среди клубов - Кубка АФК.

Серебряный призер чемпионата Кыргызстана-2016 бишкекский "Дордой" сыграет свой первый матч с таджикистанским "Истиклолом" в Душанбе.

Как сообщили в клубе "Дордой", вчера состоялась предматчевая пресс-конференция на котором тренер дордоевцев отметил, его команда приехала в Душанбе показывать свою игру и побеждать. "Завтрашняя игра будет отличаться от многих других. Ведь с нами в группе будут выступать только чемпионы своих стран. Здесь будет уже другой футбол. Нельзя выделить какую-то из команд. И у всех есть одинаковые шансы на победу", - добавил он.

В свою очередь игрок защитник "Дордоя" Курсан Шератов добавил, что "Истиклол" серьезный соперник, в котором представлены все лучшие игроки Таджикистана. Будет хороший матч, где победит сильнейший.

По словам Главного тренера "Истиклола" Мухсина Мухамадиева, его команда готовилась к этой игре и каждый матч здесь как решающий. Также добавил, что хорошо изучили "Дордой" и наблюдали за их домашними матчами. "Мне понравилась эта команда, играющая в современный футбол. Мы, конечно, очень уважаем "Дордой", как и любого другого соперника. Мы уважительно относимся к каждому игроку. Но никого не боимся", - добавил он.

Напомним, чтобы пробиться в групповой этап Кубка АФК "Дордою" пришлось побороться за единственную путевку, где одолел в двухматчевых противостояниях туркменистанский "Балкан" и таджикистанский "Хосилот".

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