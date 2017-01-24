В Бишкеке проходят соревнования среди детей и подростков по традиционному ушу

В этом году в мероприятии примут участие более 200 ушуистов первого года обучения в возрасте от 4 до 15 лет
Бишкек, “Саясат.kg”. Сегодня, 23 января в Национальном Центре детей и юношества “Сейтек” проходят этапные соревнования по традиционному ушу г.Бишкек, посвященные Году нравственности, воспитания и культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки КР.
Соревнования по традиционному ушу г.Бишкек проводятся Федерацией традиционного ушу КР (ФТУКР) ежегодно и являются плановым мероприятием ФТУКР. Соревнования организуются с целью привлечения начинающих ушуистов г.Бишкек к серьезным занятиям традиционным ушу, а также повышения их физической, технической, теоретической подготовленности.
В этом году в мероприятии примут участие более 200 ушуистов первого года обучения в возрасте от 4 до 15 лет, из следующих школ и клубов ФТУКР: из Школы сунси ушу “Чжун дао” НЦДЮ “Сейтек”, Клуба традиционного ушу “ЛиУ” Молодежного Центра “Жаштык”, Клуба ушу “Панда” ШК “Звездочка”, Спортивного клуба ушу “Тянь Шань” УВК ШГ № 20, Клуба ушу “Мангуст”, Детско-юношеского клуба ушу “Молния”, Клуба ушу “Айсуу”, Клуба ушу “Лун Фэн”, Клуба ушу “Белый ястреб” и других.
Участники соревнований продемонстрируют свою подготовку по базовой технике традиционного ушу (боевые стойки, ударная техника, базовые комплексы боевых движений и др.), а также знание теории традиционного ушу в шести этапах программы.
По итогам прохождения всех этапов, участникам, набравшим не менее 30 баллов, вручаются свидетельства о прохождении ступени по базовой технике традиционного ушу.
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