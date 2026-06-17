Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, который принял участие в шести чемпионатах мира.

Как передает Oxu.Az, он вышел на поле в матче первого тура группового этапа против команды Алжира, который проходит в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

На пяти мировых первенствах сыграли мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, а также Криштиану Роналду, который вошел в состав сборной Португалии на мировое первенство - 2026.

Благодаря появлению на поле в стартовом туре чемпионата мира в Северной Америке Месси обновил рекорд чемпионатов мира по количеству проведенных матчей. Игра против алжирцев стала для него 27-й в истории турнира. Из игроков, которые продолжают карьеру, ближе всех к нему по этому показателю подобрался Роналду (22).

Месси 38 лет, он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами" с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону", в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу "Золотых мячей" (8).