Федерации 13 сборных ЧМ-2026 осудили высказывания Чеферина о неинтересных матчах

Тринадцать футбольных ассоциаций стран-участниц ЧМ-2026 раскритиковали слова президента УЕФА Александера Чеферина о некоторых неинтересных матчах на турнире, в связи с расширением.

«Футбольные ассоциации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, Кот-д'Ивуара и ЮАР выражают глубокое разочарование и решительное неприятие недавних заявлений президента УЕФА Александра Чеферина, в которых он назвал некоторые из расширенных матчей чемпионата мира «неинтересными». в чемпионате мира нет неважных матчей, и что подобные заявления игнорируют жертвы и стремления игроков, футбольной системы и болельщиков по всему миру.

Выход в финальную часть чемпионата мира представляет собой историческое достижение и мечту многих поколений в таких странах, как Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистан, а возвращение на мировую арену после долгого перерыва имеет особое значение для миллионов болельщиков в Конго и Гаити.

Сила футбола заключается в его глобальном характере и в том, что он не ограничивается небольшой группой стран, и что участие в турнире вдохновляет целые поколения», — говорится в совместном заявлении, которое опубликовано на официальном сайте Футбольной федерации Египта.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

Источник - "Чемпионат"