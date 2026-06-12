Мексика и Южная Корея возглавили турнирную таблицу группы А FIFA World Cup 2026

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Южная Корея - Чехия 2:1

Голы: Ин Бом – 67', О Хен Кю – 80' - Ладислав Крейчи 59'

Южная Корея одержала волевую победу над Чехией в 1-м туре группы А на ЧМ-2026

На 59-й минуте отличился чех Ладислав Крейчи. Корейцы сравняли спустя восемь минут усилиями Хван Ин Бома. На 80-й минуте О Хён Кю поставил победную точку.

Отметим, что Томаш Соучек в составе сборной Чехии забил гол незадолго до победного мяча Кореи, но его не засчитали из-за положения вне игры.

Южная Корея набрала 3 очка и расположилась на втором месте в группе A. Первую строчку на данный момент занимает одна из стран-хозяек турнира сборная Мексики, которая ранее обыграла ЮАР (2:0). Чехия идёт на предпоследнем месте без набранных баллов.

Во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 Южная Корея сыграет с Мексикой, а Чехия встретится с ЮАР ("Советский спорт")

Мексика - ЮАР 2:0

Голы: Киньонес – 9', Хименес – 67'

Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Мексиканцы забили быстрый гол на девятой минуте. Голкипер ЮАР отдал опасную передачу через центр на Ситхоле, а опорник сделал плохое первое касание, допустил потерю под давлением Лары. Левый форвард (в схеме 4-3-3) Киньонес подхватил мяч и прошил Уильямса – попал между ног. Обидно для Уильямса. К слову, Киньонес – натурализованный игрок. Он родился в Колумбии и разрывает в Саудовской Аравии – забивает фактически гол за матч в лиге Роналду.

После этого сборная ЮАР начала раскрываться, идти вперёд более крупными силами. Но только по истечении получаса игры команда Брооса впервые коснулась мяча в чужой штрафной и нанесла первый удар по воротам… нет, не Очоа. Легендарный 40-летний голкипер приехал на свой шестой чемпионат мира в роли запасного. В стартовом составе вышел Ранхель из «Гвадалахары». До перерыва южноафриканцы почти ничего опасного не создали. А вот Мексика в конце первого тайма должна была забить ещё раз – Киньонес мог оформить дубль, однако угодил в штангу.

Сборная ЮАР не делала выводов из своих ошибок. В самом дебюте второго тайма команда Брооса едва не пропустила гол, который стал бы копией предыдущего. Уильямс снова покатил через центр – подарил мяч сопернику. Мексиканцы простили. Затем голкипера гостей едва не перекинул с центра поля неугомонный Киньонес. А на 49-й минуте южноафриканцы остались вдесятером. Хозяева здорово вскрыли их защиту стенкой на третьего по центру – Гутьеррес убежал один на один. Главный неудачник матча Ситхоле сфолил в метре от штрафной. Пенальти избежал, а вот удаление заработал. Теперь пропустит ещё и 2-й тур. Ох, зря хавбек португальской «Тонделы» взял нефартовый 13-й номер.

Южноафриканцы чувствовали себя чужими на мексиканском празднике жизни. Даже в равных составах команда Брооса выглядела серо – на что надеяться с таким футболом в меньшинстве? В середине второго тайма Агирре выпустил на замены ещё одного представителя РПЛ Чавеса (из московского «Динамо») и 17-летнего Мору – самого юного игрока ЧМ-2026. И тут же хозяева добили сборную ЮАР. 35-летний Хименес впервые забил за Мексику на чемпионате мира, хотя это его четвёртый турнир в карьере. Форвард сам организовал голевую атаку и замкнул кросс справа ударом головой из пределов вратарской.

Более того, за 10 минут до конца сборная ЮАР осталась вдевятером! Вышедший на замену Зване распустил руки в единоборстве с Альварадо – бразильский судья Сампайо изучил повтор и удалил южноафриканца за удар противника. Интрига тихо ушла, но ещё одно заметное событие случилось. Расслабившиеся хозяева пропустили контрвыпад, и игравший до того надёжно Монтес грубовато сфолил на красную карточку. Впервые в истории в матче открытия чемпионата мира были удалены три футболиста (Источник - championat.com)

