ЧМ ПО ФУТБОЛУ-2026: Расписание игр группового этапа

Дата и время трансляций ЧМ по футболу - 2026 по местному времени

Что известно про ЧМ по футболу 2026

Чемпионат мира по футболу 2026 (FIFA World Cup 2026) — это 23-й розыгрыш главного футбольного турнира планеты. Его организует Международная федерация футбола (фр. Fédération internationale de football association — FIFA, или ФИФА). Впервые за всю историю соревнований проведут сразу три страны: Соединенные Штаты, Мексика и Канада. Матч открытия состоится 11 июня, а завершится турнир 19 июля. Игры пройдут на 16 стадионах в 16 городах Северной Америки.

Главная уникальность ЧМ по футболу 2026 года — масштаб и новая архитектура соревнования. Состав участников расширился с 32 до 48 сборных, а количество матчей увеличилось с привычных 64 до рекордных 104. ФИФА перестроила всю структуру турнира — добавила новые группы и ввела дополнительный раунд плей-офф. В турнире впервые примут участия команды из Узбекистана, Кабо-Верде, Кюрасао и Иордании. Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года и не участвовала в отборе на чемпионат мира.

Когда начинается чемпионат мира по футболу 2026

Чемпионат мира по футболу 2026 начнется 11 июня — в этот день на стадионе «Ацтека» в Мехико состоится открывающий матч турнира (между командами Мексики и ЮАР). Общая продолжительность соревнований составит 39 дней. Групповая стадия продлится до 27 июня, а на следующий день стартует плей-офф. Поединок за бронзу пройдет 18 июля в Майами на арене «Хард Рок», тогда как финальный матч запланирован на 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде — пригороде Нью-Йорка.

Где пройдет чемпионат мира по футболу 2026

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет одновременно в трех странах — Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Это произойдет впервые в истории турнира. Он охватит 16 городов: 11 из них расположены в США (Атланта, Фоксборо, Арлингтон, Хьюстон, Канзас-Сити, Инглвуд, Майами-Гарденс, Ист-Ратерфорд, Филадельфия, Санта-Клара и Сиэтл), три — в Мексике (Мехико, Сапопан и Гуадалупе), еще два — в Канаде (Ванкувер и Торонто). Американская сторона примет 78 из 104 запланированных поединков, включая все стадии от четвертьфиналов до финала. На долю каждой из двух других стран-хозяек придется по 13 игр.

США принимают турнир во второй раз в истории (первый раз они были хозяевами мундиаля в 1994-м), Мексика — в третий (ранее принимала в 1970-м и 1986-м), Канада — впервые. За всю историю чемпионатов мира по футболу до этого только один турнир принимали две страны — Япония и Южная Корея в 2002-м.

Главные фишки и особенности чемпионата мира 2026

Уникальные особенности чемпионата мира 2026 заключаются в масштабе, новой структуре и беспрецедентной географии турнира. Ниже — главные фишки чемпионата мира по сравнению с прошлыми мундиалями.

Три страны-организатора — Соединенные Штаты, Мексика и Канада.

48 национальных сборных — на 16 участников больше, чем на предыдущих чемпионатах с 1998 года.

104 матча — вместо привычных 64 игр.

12 групп по четыре команды — вместо восьми групп.

Новый раунд 1/16 финала — плей-офф впервые стартует с раунда 32 команд: по две сильнейшие из каждой группы, и еще восемь третьих мест, показавших лучшие результаты, присоединяются к ним.

Расширенная география участников — каждый континент получил дополнительные квоты.

Отдельная символика для каждой страны-хозяйки — три талисмана, три цвета на официальном мяче.

ФИФА также обсуждала вариант с 16 группами по три команды, но формат не был принят из-за рисков сговора в последнем туре.



FIFA опубликовала расписание матчей с датами, городами, стадионами и временем начала. Предлагаем расписание матчей чемпионата мира 2026 года (дата и время указано местное, Бишкекское).

1-й тур

12 июня

01:00. Мексика - ЮАР (Мехико).

08:00. Республика Корея - Чехия (Гвадалахара).

13 июня

01:00. Канада - Босния и Герцеговина (Торонто).

07:00. США - Парагвай (Лос-Анджелес).

14 июня

01:00. Катар - Швейцария (Сан-Франциско).

04:00. Бразилия - Марокко (Нью-Йорк/Нью-Джерси).

07:00. Гаити - Шотландия (Бостон).

10:00. Австралия - Турция (Ванкувер).

23:00. Германия - Кюрасао (Хьюстон).

15 июня

02:00. Нидерланды - Япония (Даллас).

05:00. Кот-д'Ивуар - Эквадор (Филадельфия).

08:00. Швеция - Тунис (Монтеррей).

22:00. Испания - Кабо-Верде (Атланта).

16 июня

01:00. Бельгия - Египет (Сиэтл).

04:00. Саудовская Аравия - Уругвай (Майами).

07:00. Иран - Новая Зеландия (Лос-Анджелес).

17 июня

01:00. Франция - Сенегал (Нью-Йорк/Нью-Джерси).

04:00. Ирак - Норвегия (Бостон).

07:00. Аргентина - Алжир (Канзас-Сити).

10:00. Австрия - Иордания (Сан-Франциско).

23:00. Португалия - ДР Конго (Хьюстон).

18 июня

02:00. Англия - Хорватия (Даллас).

05:00. Гана - Панама (Торонто).

08:00. Узбекистан - Колумбия (Мехико).

2-й тур

18 июня

22:00. Чехия - ЮАР (Атланта).

19 июня

01:00. Швейцария - Босния и Герцеговина (Лос-Анджелес).

04:00. Канада - Катар (Ванкувер).

07:00. Мексика - Республика Корея (Гвадалахара).

20 июня

01:00. США - Австралия (Сиэтл).

04:00. Шотландия - Марокко (Бостон).

06:30. Бразилия - Гаити (Филадельфия).

09:00. Турция - Парагвай (Сан-Франциско).

23:00. Нидерланды - Швеция (Хьюстон).

21 июня

02:00. Германия - Кот-д'Ивуар (Торонто).

06:00. Эквадор - Кюрасао (Канзас-Сити).

10:00. Тунис - Япония (Монтеррей).

22:00. Испания - Саудовская Аравия (Атланта).

22 июня

01:00. Бельгия - Иран (Лос-Анджелес).

04:00. Уругвай - Кабо-Верде (Майами).

07:00. Новая Зеландия - Египет (Ванкувер).

23:00. Аргентина - Австрия (Даллас).

23 июня

03:00. Франция - Ирак (Филадельфия).

06:00. Норвегия - Сенегал (Нью-Йорк/Нью-Джерси).

09:00. Иордания - Алжир (Сан-Франциско).

23:00. Португалия - Узбекистан (Хьюстон).

24 июня

02:00. Англия - Гана (Бостон).

05:00. Панама - Хорватия (Торонто).

08:00. Колумбия - ДР Конго (Гвадалахара).

3-й тур

25 июня

01:00. Швейцария - Канада (Ванкувер).

01:00. Босния и Герцеговина - Катар (Сиэтл).

04:00. Шотландия - Бразилия (Майами).

04:00. Марокко - Гаити (Атланта).

07:00. Чехия - Мексика (Мехико).

07:00. ЮАР - Республика Корея (Монтеррей).

26 июня

02:00. Кюрасао - Кот-д'Ивуар (Филадельфия).

02:00. Эквадор - Германия (Нью-Йорк/Нью-Джерси).

05:00. Япония - Швеция (Даллас).

05:00. Тунис - Нидерланды (Канзас-Сити).

08:00. Турция - США (Лос-Анджелес).

08:00. Парагвай - Австралия (Сан-Франциско).

27 июня

01:00. Норвегия - Франция (Бостон).

01:00. Сенегал - Ирак (Торонто).

06:00. Кабо-Верде - Саудовская Аравия (Хьюстон).

06:00. Уругвай - Испания (Гвадалахара).

09:00. Египет - Иран (Сиэтл).

09:00. Новая Зеландия - Бельгия (Ванкувер).

28 июня

03:00. Панама - Англия (Нью-Йорк/Нью-Джерси).

03:00. Хорватия - Гана (Филадельфия).

05:30. Колумбия - Португалия (Майами).

05:30. ДР Конго - Узбекистан (Атланта).

08:00. Алжир - Австрия (Канзас-Сити).

08:00. Иордания - Аргентина (Даллас).



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