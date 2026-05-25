Состав сборной Кыргызстана на матчи против Кении и Палестины

Стал известен состав сборной Кыргызстана по футболу на товарищеские матчи в июне.

В июне в Бишкеке пройдет Кубок трех наций с участием сборных Кении и Палестины.

Тренер сборной Кыргызстана Роберт Просинечки вызвал в команду 26 игроков.

Состав сборной Кыргызстана по футболу

Вратари: Эржан Токотаев («Алга»), Артем Курманбек Нурланбеков («Дордой»), Прядкин («Бишкек Сити»)

Защитники: Тамирлан Козубаев («Персита», Индонезия), Валерий Мурзаков («Талант»), Уланбек Сулайманов («Өзгөн»), Саид Дациев («Барс»), Арслан Бекбердинов, Эрмек Кенжебаев (оба «Алга»),

Полузащитники: Амир Жапаров, Алимардон Шукуров, Эрбол Атабаев (все «Мурас Юнайтед»), Муралимжон Ахмедов, Кай Мерк, Кими Мерк (все «Алга»), Магамед Узденов, Кайрат Жыргалбек уулу (оба «Барс»), Адиль Кадыржанов («Дордой»), Бектур Кончконбаев («Өзгөн»), Одилжон Абдурахманов («Тханьхоа», Вьетнам), Гулжигит Алыкулов («Динамо Минск», Беларусь), Нурдоолот Сталбеков («Ислочь», Беларусь), Элдияр Зарыпбеков («Черноморец», Россия), Бекназ Алмазбеков («Рух», Украина)

Нападающие: Гулжигит Борубаев («Неман», Беларусь), Эрнист Батырканов («Дордой»)

Sport АКИpress