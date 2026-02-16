Эрлан Шеров выиграл золото Кубка Европы в Словении

Дзюдоист из Кыргызстана Эрлан Шеров стал победителем одного из этапов Кубка Европы.
Этап открытого Кубка Европы в городе Любляна прошел 14-15 февраля.
Шеров выступал в весовой категории до 90 кг, где всего были заявлены 48 спорстменов.
Кыргызстанец получил первый номер посева и стартовал со стадии 1/16 финала.
Шеров одержал три победы подряд над спортсменами из Бельгии, Литвы и Египта, выйдя в финал.
В решающей схватке за золотую медаль кыргызстанец встретился на татами чемпионом Европы среди молодежи 2020 года из России Давидом Карапетяном.
Шеров выиграл иппоном и стал победителем турнира.
Также на данном турнире выступала Эрбол Абасбеков и Ханболот Ырысбеков (оба до 66 кг), но они до медалей добраться не смогли.
Sport АКИpress