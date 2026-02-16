Эрлан Шеров выиграл золото Кубка Европы в Словении

Дзюдоист из Кыргызстана Эрлан Шеров стал победителем одного из этапов Кубка Европы.

Этап открытого Кубка Европы в городе Любляна прошел 14-15 февраля.

Шеров выступал в весовой категории до 90 кг, где всего были заявлены 48 спорстменов.

Кыргызстанец получил первый номер посева и стартовал со стадии 1/16 финала.

Шеров одержал три победы подряд над спортсменами из Бельгии, Литвы и Египта, выйдя в финал.

В решающей схватке за золотую медаль кыргызстанец встретился на татами чемпионом Европы среди молодежи 2020 года из России Давидом Карапетяном.

Шеров выиграл иппоном и стал победителем турнира.

Также на данном турнире выступала Эрбол Абасбеков и Ханболот Ырысбеков (оба до 66 кг), но они до медалей добраться не смогли.

Sport АКИpress