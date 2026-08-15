В Бишкеке состоялись проводы спортсменов на XXV Зимние Олимпийские игры

Бишкек, "Саясат.kg". Также в рамках мероприятия Казыбек Молдажиев вручил государственный флаг Кыргызской Республики спортсмену Артуру Сапарбекову.

Сегодня, 2 февраля, в Национальном олимпийском комитете Кыргызской Республики состоялись проводы спортсменов, которые примут участие в XXV Зимних Олимпийских играх, проходящих с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

В мероприятии приняли участие директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики Казыбек Молдажиев, президент Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики Умбеталы Кыдыралиев, а также члены национальной сборной команды Тимур Шакиров (горнолыжный спорт) и Артур Сапарбеков (лыжные гонки), тренеры и представители спортивного сообщества.

В ходе мероприятия директор Госагентства Казыбек Молдажиев пожелал спортсменам успехов на Олимпийских играх, выразив уверенность в том, что они покажут высокие результаты и достойно представят честь Кыргызской Республики. Он подчеркнул, что участие в Олимпийских играх является большой ответственностью и честью для каждого спортсмена, отметив важность силы духа, дисциплины и веры в победу.

Также в рамках мероприятия Казыбек Молдажиев вручил государственный флаг Кыргызской Республики спортсмену Артуру Сапарбекову.

Согласно программе соревнований, Тимур Шакиров выступит в дисциплине гигантский слалом 14 февраля, а также в слаломе - 16 февраля.

Артур Сапарбеков примет участие в соревнованиях по лыжным гонкам в дисциплине классический спринт 10 февраля, а также в гонке свободным стилем - 13 февраля.