Футболиста сборной Кыргызстана дисквалифицировали на 5 лет за драку с одноклубником на тренировке

Футболист национальной сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев дисквалифицирован на 5 лет, сообщает Кыргызский футбольный союз.
Сообщается, что 15 августа во время тренировки команды «Мурас Юнайтед» на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке произошел инцидент с участием игроков.
«В результате инцидента иностранный игрок (легионер) клуба Евгений Терзи получил травму — перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения», - говорится в сообщении КФС.
22 августа состоялось заседание Дисциплинарного комитета КФС, который принял решение запретить Мирбеку Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, на срок 5 лет.
Также руководство футбольного клуба сообщило о том, что тренерский штаб и спортивный директор были уволены в связи с произошедшим инцидентом.
30-летний Мирбек Ахматалиев дебютировал за сборную Кыргызстана в 2016 году и с тех пор провел за команду 4 игры.
Источник - Sport Akipress