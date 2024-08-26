Футболиста сборной Кыргызстана дисквалифицировали на 5 лет за драку с одноклубником на тренировке

Футболист национальной сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев дисквалифицирован на 5 лет, сообщает Кыргызский футбольный союз.

Сообщается, что 15 августа во время тренировки команды «Мурас Юнайтед» на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке произошел инцидент с участием игроков.

«В результате инцидента иностранный игрок (легионер) клуба Евгений Терзи получил травму — перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения», - говорится в сообщении КФС.

22 августа состоялось заседание Дисциплинарного комитета КФС, который принял решение запретить Мирбеку Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, на срок 5 лет.

Также руководство футбольного клуба сообщило о том, что тренерский штаб и спортивный директор были уволены в связи с произошедшим инцидентом.

30-летний Мирбек Ахматалиев дебютировал за сборную Кыргызстана в 2016 году и с тех пор провел за команду 4 игры.

Источник - Sport Akipress