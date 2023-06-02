Мээрим Жуманазарова победила Шалыгину, которая разбила ей нос

Мээрим Жуманазарова одолела казахстанку Елену Шалыгину, которая при предыдущем бое разбила ей нос.
Кыргызстанка, выступая в весе до 68 кг, в схватке за выход в полуфинал выиграла по замечаниям при счете 1:1 у Елены Шалыгиной из Казахстана и таким образом, взяла реванш за поражение на чемпионате Азии.
Напомним, 11 апреля во время матча Мээрим Джуманазарова получила травму носа и у нее открылось кровотечение. Решением судей бой был остановлен, а победительницей была признана Елена Шалыгина. Такое решение в сети интернет осудили, заметив, что оно было принято субъективно.
Источник: bishkek24
URL: https://www.vb.kg/430081
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!