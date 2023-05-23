Футбол. Новый главный тренер рассказал, почему вызвал в сборную Азамата Байматова

Новый главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Штефан Таркович рассказал, почему экс-капитан Азамат Байматов снова вызван в команду.

По словам Тарковича, его роль состоит в том, чтобы привлечь в команду самых полезных и качественных игроков.

Он напомнил, что в последних играх сборная пропустила девять мячей в свои ворота, шесть из которых - со стандартного положения, поэтому в защите нужны высокие и атлетичные футболисты.

"По моим оценкам, Азамат отлично подходит на эту позицию, конечно, есть и другие игроки - это Валерий Кичин, Айзар Акматов, Христиан Браузман и Тамирлан Козубаев. Но, к сожалению, Кичин в первой игре не сможет нам помочь", - сказал тренер.

Напомним, Кичин играет в "Енисее", которые ведет борьбу за места, дающие право сыграть в плей-офф за попадание в РПЛ на следующий сезон. Заключительный тур сезона в ФНЛ пройдет 3 июня, а стыковые игры состоятся 6-7 июня, вторые - 9-10 июня.

За два тура до конца сезона ФНЛ "Енисей" занимает 4 место в турнирной таблице, которое дает право на стыковые матчи.



Напомним, недавно Таркович озвучил расширенный список футболистов, вызванных в сборную Кыргызстана, которые проведут учебно-тренировочные сборы с 1 по 9 июня в Бишкеке. Затем с 10 по 16 июня команда выступит на турнире CAFA Nations Cup 2023.

Это первое выступление сборной после смены главного тренера.

Байматов не выступал в сборной последние несколько лет. А в 2021 году он раскритиковал руководство тогдашней Федерации футбола и тренерский штаб за выступление сборной на отборочных играх чемпионата мира.



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