В Оше стартовал первый тур Чемпионата Кыргызстана по футболу

В этом году в чемпионате будут участвовать десять команд.
На центральном стадионе встречались Ошский ФК "Алай" и ФК "Нур-Баткен".
В мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, которая от имени мэра города Ош Алмаза Мамбетова, поздравила всех горожан и болельщиков с началом нового футбольного сезона, отметив важную объединяющую роль этого вида спорта для общественности.
В этом году в чемпионате будут участвовать десять команд. Первый тур запланирован на 5 и 6 марта.
По итогам матча Ошский ФК "Алай" уступил со счетом 3:1.
Источник: vb.kg
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