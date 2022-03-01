Мээрим Жуманазарова поднялась на первое место мирового рейтинга United World Wrestling

Напомним, в предыдущем рейтинге Жуманазарова занимала второе место.
В обновленном рейтинге Международной федерации борьбы UWW, кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на первое место в мировом рейтинге.
Рейтинг был составлен по итогам первого турнира Ranking Series в Турции. В Стамбуле на турнире Yasar Dogu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan Жуманазарова выступала в турнире весовой категории до 68 кг, дошла до финала и завоевала серебро.
На турнире в Турции кыргызстанка набрала 6 тыс. 400 очков. После этой победы на счету действующей чемпионки мира и бронзовой призерки Олимпийских игр в Токио 83600 очков, которые позволили ей подняться на первое место в мировом рейтинге.
Напомним, в предыдущем рейтинге Жуманазарова занимала второе место.
Источник: reporter.kg
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