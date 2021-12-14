Валентина Шевченко поднялась на первое место в рейтинге UFC

Валентина Шевченко поднялась на первое место в женском рейтинге UFC вне весовых категорий.

На эту позицию в рейтинге Валентина выходит впервые.

В сентябре спортсменка в шестой раз защитила свой чемпионский титул в наилегчайшем дивизионе, победив Лорен Мерфи из США. В прошлом году Шевченко была на втором месте в сводном рейтинге.

Второе место в рейтинге занимает Роуз Намаюнас, на третью позицию опустилась Аманда Нуньес.

Источник: reporter.kg