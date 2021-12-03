Айсулуу Тыныбекова в США провела мастер-класс для будущих борцов

Семинар для будущих борцов организовала Wrestle Like A Girl.
Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр в Токио по борьбе Айсулуу Тыныбекова провела мастер-класс для девушек в США. Она поделилась видео в Instagram.
Семинар для будущих борцов организовала Wrestle Like A Girl.
"Wrestle Like A Girl - это организация, которая занимается расширением прав и возможностей девушек и женщин путем развития навыков в женской борьбе.
И у девушек, благодаря борьбе, проявляются лидерские качества. Буквально недавно я проводила мастер-класс по борьбе и получила невероятный заряд положительных эмоций! Не в первый раз восхищаюсь организаторами и их целями! Надеюсь, они и дальше будут направлять на верный путь молодых талантов!" - написала спортсменка.
Источник: kaktus.media
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