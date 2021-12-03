Рафаэль Физиев выйдет на бой в турнире UFC без флага

Спортсмен сообщил, что когда-нибудь прояснит эту ситуацию

В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC. Боец из СНГ Рафаэль Физиев, ранее выступавший под флагом Кыргызстана, сразится со спортсменом из Новой Зеландии Брэдом Ридделлом.

В интервью интернет - порталу «Спорт - Экспресс» Физиев сообщил, что выйдет на бой без флага.

«Попросил не развивать, но допустил, что когда-нибудь прояснит ситуацию», - сообщает издание.

Вместе с тем Физиев сообщил, что они с Ридделлом пытались избежать этого боя.

«Но сейчас приходим к той мысли, что иногда невозможно избежать какого-то боя, потому что UFC начинает давить, UFC хочет бой... Ну и куда деваться? В первую очередь, я думаю, это бизнес. Только потом все остальное», - заявил боец.

Напомним, в октябре Рафаэль Физиев заявил о том, что отныне не будет выступать под флагом Кыргызстана. По его словам, это решение он принял после того, как на него и его семью начали оказывать сильное давление религиозные деятели и часть общественности.

Источник: vesti.kg