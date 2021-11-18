Спортсменка из Кыргызстана установила мировой рекорд

В физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром-детям" прошел открытый Кубок города Бишкек по пауэрлифтингу.
За кубок боролись свыше 1500 тысячи спортсменов из Кыргызстана, Алжира, Индии, Иордании, Монголии, Беларуси, Турции, Украины, Ирана, России, Казахстана и Узбекистана.
Открыли соревнования вице-мэр города Бишкека Виктория Мозгачева и начальник Управления физической культуры и спорта Нурлан Токоноев.
Спортсмены установили новые мировые рекорды. Спортсмен с Алжира выполнил в упражнении "присед" вес 412 килограммов, а спортсменка Кыргызстана Любовь Малеева в упражнении "жим штанги лежа" подняла 132,5 килограмма. В нашей стране такой вес никто и никогда не поднимал.
Победители награждены медалями, дипломами и памятными призами. Организаторами выступили Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек совместно с федерацией пауэрлифтинга WPC AWPC.
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